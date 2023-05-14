الانتخابات_التركية.. بدء عملية فرز الأصوات

أغلقت منذ قليل، صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا، وبدأت عمليات فرز الأصوات.

وأدلى الناخبون بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية، اليوم، يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عقدين من حكمه.

ويُعد المنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة.

وصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد؛ لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: إن الوزارة نشرت أكثر من 600 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات، التي شهدت إقبالاً كبيراً جداً – بحسب وصفه -، منذ ساعات الصباح الأولى.