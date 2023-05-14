محمد_إسطنبولي.. وفاة طفل توقف قلبه رعبا من “الأشباح”

لم يتمالك الطفل اللبناني محمد إسطنبولي نفسه وسقط ميتا من الخوف، بعدما رأى ما يشبه الأشباح في إحدى الحدائق.

وتبين بعد ذلك أن عددا من الشباب ارتدوا ملابس تنكرية مخيفة وحملوا سيوفا، من أجل تصوير مقاطع فيديو على أحد التطبيقات، وما إن رآهم الطفل حتى تعرض لصدمة عصبية شديدة ويتوفى في الحال.



ووسط حزن وضجّة عارمة في لبنان البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة، شيع جثمان الطفل، وتقدم والد الطفل ببلاغ ضد الشباب.

الأب المكلوم خرج في وسائل إعلامية عدة، وتحدث عن الفاجعة متماسكا، مؤكدا أن طفله عمره 6 سنوات، وفوجئ بمجموعة من الشباب أمامه كانوا يصورون ما يبدو أنه مقطع فيديو للعرض على وسائل التواصل.

ووصف رئيس بلدية صور حسن دبوق الحادثة بـ"المأساة"، مؤكدا أنه سيحاول منع تكرارها.