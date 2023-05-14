حديث متهور.. نص ما قاله #أشرف_حكيمي بعد طرده في #الدوري_الفرنسي

كشفت بعض التقارير عن نص ما قاله المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان بعد طرده في مباراة فريقه أمام أجاكسبو ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وفقا لقناة "+Canal" الفرنسية فإن حكيمي بعد طرده قال خلال توجهه إلى غرفة الملابس: "هذه هي فرنسا" في إشارة إلى عدم رضاه على التحكيم الفرنسي واعتراضه التام على ما حدث.

وأشارت القناة الفرنسية إلى أن حكيمي يسير على خُطى زلاتان إبراهيموفيتش والذي سبق واعترض على التحكيم الفرنسي حين كان لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان وقال إن فرنسا لا تستحق باريس سان جيرمان الأمر الذي أثار جدلا واسعا.