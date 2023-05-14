أم تستقبل أبطال #السعودية في آيتكس 2023 الدولي بدموع الفرح: “الله يديم عزنا”

لم تتمالك والدة أحد الفائزين السعوديين بميدالية في معرض آيتكس 2023 الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، نفسها لحظة وصولهم المطار، مساء اليوم.

وبدموع الفرح استقبلت والدة أحد أبطال المملكة الذين حققوا 18 ميدالية في معرض آيتكس 2023 الدولي مرددة: "ألف مبروك لحبايب قلبي، الله يحفظ أولادنا وبناتنا.. الله يديم عزنا".

فيديو | "الله يديم عزكم ويديم فخركم" بدموع الفرح .. واحدة من أهالي الطلاب تستقبل أبطال المملكة الذين توجوا بـ 18 ميدالية في "معرض آيتكس 2023 الدولي" #الإخبارية pic.twitter.com/SPEU7JYrVw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2023

وحقَّق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض "آيتكس 2023م"، المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، 18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية، منها 10 جوائز ذهبية كبرى، و8 ميداليات فضية، إلى جانب 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة.