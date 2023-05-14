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أم تستقبل أبطال #السعودية في آيتكس 2023 الدولي بدموع الفرح: “الله يديم عزنا”

متابعات - الوئام
14 مايو 2023 · < 1 minute

لم تتمالك والدة أحد الفائزين السعوديين بميدالية في معرض آيتكس 2023 الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، نفسها لحظة وصولهم المطار، مساء اليوم.

وبدموع الفرح استقبلت والدة أحد أبطال المملكة الذين حققوا 18 ميدالية في معرض آيتكس 2023 الدولي مرددة: "ألف مبروك لحبايب قلبي، الله يحفظ أولادنا وبناتنا.. الله يديم عزنا".

وحقَّق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض "آيتكس 2023م"، المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، 18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية، منها 10 جوائز ذهبية كبرى، و8 ميداليات فضية، إلى جانب 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة.