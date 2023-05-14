تراجع سهم ” #جاهز” 25% بعد بدء إجراءات توزيع الأسهم للمستثمرين

واصل سهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز)، تراجعه، حتى انخفض بنسبة أكثر من 25% خلال تداولات اليوم واستقر عند مستويات 519، وذلك بعد بدء إجراءات تحويل الأسهم من صندوق “إمباكت” إلى المستثمرين.

وأعلن اليوم، عن تحويل الحصص المملوكة في الصندوق إلى مستثمرين بالتزامن مع رفع حظر البيع على كبار المساهمين، وبذلك يكون 31% من أسهم شركة جاهز، تحت تصرف مستثمرين أفراد.

وفقد سهم شركة جاهز نحو 60% من قمته 1447 ريال.

وكانت شركة "جاهز" قد أعلنت في شهر يناير الماضي تلقيها خطاباً من شركة تأثير المالية؛ وذلك بصفتهم مديراً لصندوق تأثير المالية للملكيات الخاصة – قطاع تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية يفيد بنية الصندوق توزيع أسهم جاهز المملوكة للصندوق.