حدث تاريخي لـ #السعودية.. تحديد موعد انطلاق رائدَي الفضاء #ريانة_برناوي و #علي_القرني إلى الفضاء

في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، تحدد موعد انطلاق رحلة رائدي الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة يوم 21 مايو الجاري في رحلة علمية تمثل حدثًا تاريخيًّا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

وتعد ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وأيضا علي القرني يعد أول رائد فضاء سعودي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء، إن الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022م، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، قد استقبل رائدي الفضاء السعوديين وتمنى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن.