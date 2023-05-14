الأردن.. سحب رخص ومخالفة مواطن ألصق “ما شاء الله” على سيارته

اشتكى مواطن أردني من تعرضه للتعنت من إحدى دوريات المرور في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد أن تم إلزامه بمخالفة وسحب الرخص منه لوضعه ملصقا على السيارة حمل كلمات (ماشاء الله).

وقال في مداخلة هاتفيها نقلتها وكالة "عمون الأردنية": "كنت ماشي قالي رخصلك.. واعترض على ملصقات السيارة كنت كاتب كلمة (ماشاء الله)، وقبل أيام كنت مرخص السيارة ولم تعترض السلطات".

وأضاف: "تم حجز الرخص، ومخالفتي بمخالفة (إضافات على جسم المركبة - ملصقات)"، متابعا: "قالولي اعترض في دائرة السير، وأنا ما كتبت كلام مش مناسب نذكر الناس الماشيين على الطريق بالله، وتعنت معي، وتم حجز الرخص".