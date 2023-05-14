تفاصيل قرار #التعليم بشأن #دروس_التقوية.. الرسوم والضوابط وعدد الطلاب في المجموعات #عاجل

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمدارس إقامة دروس التقوية في المدارس والدروس الخصوصية في المدارس والمنازل.

وحددت الإدارة في تعميم رسمي رسوما لهذا القرار وهي (100 ريال الابتدائية - 150 ريال المتوسطة - 200 ريال الثانوية - رسوم نظام الطالب الواحد في المدرسة والمنزل حسب الجدول المالي المرفق بالضوابط).

كما وضعت عددا من الضوابط منها أن يجب الإعلان للطلاب وأولياء أمورهم عن المراكز وأهدافها التربوية بوسائل التواصل الرسمية للمدرسة.

قرار دروس التقوية في المدارس والمنازل

وتكون الدراسة في المراكز مسائية ما بين صلاة العصر وصلاة العشاء، ولا يسمح لمعلم المادة الذي يقوم بتدريس الطلاب في الفترة الصباحية تدريس الطلاب في

النظام الفردي في المنزل.

وتتوقف المراكز عن العمل قبل فترة الاختبارات، ويمنع إقامة مركز الخدمات التربوية دون التسجيل في الرابط الخاص بذلك وأخذ الموافقة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية بإدارة التعليم.

ويتم الدخول على رمز الاستجابة المرفق بالتعمم والتقدم بطلب افتتاح مركز خدمات تربوية بالمدرسة ليتم الاعماد من إدارة التوجيه الطلابي.

وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثالث لمراكز الخدمات التربوية خلال الأسبوع الثامن حتى الأسبوع الثاني عشر.

وعدد الطلاب في المجموعات لا يقل عن سبعة طلاب ولا يزيد عن خمسة عشر طالبا.