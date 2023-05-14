كم تبلغ قيمة جوائز مهرجان جادة الإبل في #تبوك؟ (إنفوجراف)

يقام مهرجان جادة الإبل في منطقة تبوك خلال شهر يونيو المقبل، تحت رعاية نادي الإبل ويحصل الفائزون على جوائز قيمة يسعى المتنافسون إلى اقتناص تلك الجوائز خلال فعاليات المهرجان.

وكشف نادي الإبل، عن قيمة جوائز مهرجان جادة الإبل في تبوك، والتي تتجاوز أكثر من 13 مليون ريال.

وأعلن النادي عن موعد التسجيل في مهرجان جادّة الإبل، إذ بدأ الاشتراك في 12 مايو ويستمر حتى يوم 17 مايو الجاري، في الفحل المنتج، وللمدة من 12 مايو حتى 3 يونيو 2023م للفئات الأخرى.

ويتمكن الراغبون في المشاركة في المهرجان من خلال الرابط: https://t.co/PAB97kaPt7

واشترط النادي، حضور الإبل في محيط مهرجان جادة الإبل قبل تاريخ المشاركة بخمسة أيام.