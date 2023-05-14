الأعلى منذ 40 عاماً.. #السعودية تحقق متوسط هطول أمطار قياسي في أبريل الماضي

حققت المملكة العربية السعودية متوسط هطول أمطار قياسي وتاريخي خلال شهر أبريل الماضي، ويعد أعلى معدل مسجل منذ 40 عاما.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن متوسط هطول الأمطار في المملكة خلال شهر أبريل 2023 سجّل مستوى استثنائيًا بلغ نحو 31.81 ملم، وهو أعلى من المستوى المسجل والبالغ نحو 13.13 ملم.

وكشفت التقرير الهيدرولوجي لشهر أبريل 2023م، أن عدد الأيام المطرية خلال أبريل بلغ 26 يومًا شملت معظم مناطق المملكة.

وجاءت أعلى قراءة مطرية يوم 14 أبريل في محطة شعب أحمد في منطقة عسير وبلغت 79 ملم، وكانت سدود منطقة عسير لها النصيب الأكبر بسيول واردة أكثر من 28.50 مليون متر مكعب.

وأوضح التقرير أيضا أن أعلى سيول واردة لسد نجران في منطقة نجران بلغت 20.59 مليون متر مكعب، وأشارت الوزارة إلى أنه ابتداءً من شهر مايو تعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية للسدود بفتح البوابات للأغراض الري وبناءً على المواسم الزراعية مع الاحتفاظ بالحد الآمن من المياه المخصصة لأغراض الشرب.