كيف يطيل الإنسان عمره ويعيش 150 عامًا؟ (فيديو)

كشف الباحث السعودي المتخصِّص بالخلايا الجذعية الدكتور فيصل الحريري، عن طريقة يستيطع بها الإنسان إطالة عمره وتأخير ظهور علامات الشيخوخة عليه.

وقال فيصل الحريري في مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن الإنسان يستطيع أن يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويطيل عمره من خلال نمط الحياة.

وأضاف الحريري أن الاكتشافات الطبية سوف تجعل الإنسان يعيش 150 سنة، وفي الأجيال الحالية، مشيرا إلى أن إعادة الشباب وبرمجة الخلايا نجحت على الحيوانات، وننتظر أن تطبق على الإنسان مستقبلا.

وتابع فيصل الحريري: “هناك أكثر من 500 عيادة بالولايات المتحدة تقدم علاج بالخلايا الجذعية وهي غير معتمدة”، موضحا أن الخلايا الجذعية تستخدم في السعودية لعلاج أمراض الدم.