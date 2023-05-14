سفارة المملكة في بنغلاديش تحذر السعوديين من إعصار #موكا.. ما شدته؟

حذرت السفارة السعودية في بنغلاديش السعوديين هناك، اليوم، من إعصار موكا، داعية إلى التواصل معها حال الحاجة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "تود السفارة تنبيه جميع المواطنين الكرام بالحالة الجوية التي أعلن عنها مركز الأرصاد الجوي باحتمال أن يضرب إعصار موكا سواحل بنغلاديش.. نأمل من الجميع توخي الحذر والحيطة والتواصل مع السفارة فوراً عند حدوث أي طارئ".

ووصل إعصار موكا القوي إلى اليابسة على الساحل الغربي لميانمار يوم الأحد، ويتجه نحو ملايين الأشخاص المعرضين للخطر مع رياح تعادل إعصار الأطلسي من الفئة الخامسة حيث تحذر وكالات الإغاثة من احتمال وقوع كارثة كبرى.

منذ تشكيله في خليج البنغال في وقت مبكر من يوم الخميس، اشتد الإعصار المداري، حيث بلغت سرعة الرياح 259 كيلومترًا في الساعة وعواصف تصل إلى 315 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لمركز التحذير من الأعاصير المشتركة يوم الأحد.

صرحت إدارة الأرصاد الجوية في بنغلاديش يوم الأحد بأن إعصار موكا من المرجح أن يتحرك شمالًا عبر ولاية راخين في ميانمار.

وتقول وكالات الإغاثة في بنغلاديش وميانمار إنها أطلقت خطة طوارئ ضخمة حيث تجلب العاصفة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

تم وضع فرق الاستجابة للكوارث وأكثر من 3000 متطوع محلي تم تدريبهم على التأهب للكوارث والإسعافات الأولية على أهبة الاستعداد في المخيمات، كما تم وضع نظام وطني للإنذار المبكر بالأعاصير، وفقًا لسانجيف كافلي، رئيس وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وفد بنغلاديش.