تحذيرات من حالة مطرية تشهدها المملكة.. تبدأ غدا على هذه المناطق

تتواصل تنبيهات المركز الوطني للأرصاد وتحذيرات خبراء الطقس، من حالة مطرية تشهدها مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرا من رياح شديدة وأتربة مثارة على عدد من المناطق.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصين إن هناك إجماع من نماذج الطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاء من المملكة وبعض دول الخليج.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "متوقع بداية الحالة الممطرة السابعة عشر غدا الإثنين 25 شوال 1444هـ على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ونجران ثم العاصمة الرياض ومحافظاتها خاصة نهاية هذا الأسبوع".