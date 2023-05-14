“بث مخجل وإهانة للنعمة”.. مطالبات بعقوبات رادعة لوقف بثوث #تيك_توك المهينة 

حالة من الغضب سيطرة على الجمهور في المملكة العربية السعودية بسبب انتشار ظاهرة البث المباشر غير الهادف على تطبيق “تيك توك”، وسط مطالبات مجتمعية بعقوبات رادعة على التحديات التي تشكل خطرا على المجتمع.

وقال الخبير التقني عبد الله السبع في مقابلة مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الكثير من أصحاب هؤلاء البث يلجأون إلى ذلك إرضاءً للجمهور مقابل الحصول على نقاط أو أموال من أجل الفوز في التحدي.

وأضاف السبع: “بعض الناس يستغلون هذا الأمر حتى أصبح البث مخجل.. والوضع مقزز وغير أخلاقي”.

وتابع الخبير التقني: “أطالب بتدخل حكومي لوجود إهانة للنعمة في بثوث التيك توك.. والبعض يهين نفسه من خلالها”، قائلا: “أطالب وزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بالتدخل سواء بالتوعية أو بمعاقبة المخالفين وذلك لتشويه سمعة المواطن السعودي وإهانة للنعمة”.