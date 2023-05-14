برشلونة يتوج بـ #الدوري_الإسباني برباعية أمام #اسبانيول

توج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني بعد الفوز على اسبانيول بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الليجا.

حسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بالتقدم بثلاثية نظيفة، بعدما افتتح ليفاندوفسكي التسجيل مع الدقيقة الحادية عشر بعدما تابع عرضية بالدي من الزاوية القريبة بقدمه في المرمى، وسرعان ما سجل بالدي ثاني الأهداف من متابعة ايضًا لعرضية بيدري داخل المنطقة.

وقبل نهاية الشوط الاول وتحديدًا في الدقيقة 40 سجل ليفا ثاني اهدافه والثالث لصالح البلوجرانا، بعدما ارسل رافينيا عرضية تمكن ليفا اثناء ركضه باتجاه المرمى من وضعها في الشباك من اول لمسة لينتهي الشوط الاول بتفوق الفريق بثلاثية مقابل لا شيء.

ومع دخولنا في الشوط الثاني سجل برشلونة رابع الاهداف مبكرًا مع الدقيقة 53 بعدما ارسل دي يونج كرة طويلة في عمق المنطقة ليسجلها كوندي برأسه معلنًا رابع أهداف برشلونة في الديربي.

وتمكن اسبانيول من تقليص الفارق بعدما سجل اول الاهداف في الدقيقة 73 بانفراد بوادو ليسجلها من فوق تير شتيجن الذي خرج لغلق الزاوية ويقلص الفارق بهدف رائع، ومع الدقيقة 90 سجل اسبانيول ثاني الأهداف.

ولكن لم يغير هذا شيء، حيث انتهت المواجهة بحسم برشلونة للديربي ولقب الدوري ايضًا بعد غياب 4 سنوات وقبل 4 مباريات من خط النهاية، حيث وصل للنقطة 85 ليجعل الفارق 14 نقطة بينه وبين الريال، في المقابل يبقى اسبانيول في المركز 19 بعدما تجمد رصيده عند النقطة 31.