اقتحام جماهير #اسبانيول يفسد فرحة #برشلونة بـ #الدوري_الإسباني

شهدت مباراة برشلونة واسبانيول اقتحام عدد كبير من جماهير نادي إسبانيول ملعبها "باور 8" عقب نهاية اللقاء وذلك لحرمان فريق المدرب تشافي هيرنانديز من الاحتفال بإحرازه لقب الدوري الإسباني.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه الكبير على مضيفه إسبانيول بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب باور 8 في إطار الجولة 35 من الليجا.

سجل رباعية برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 11 و40 واليكس بالدي بالدقيقة 20 وجيوليس كوندي في الدقيقة 53، بينما احرز هدفي إسبانيول كل من خافيير بوادو في الدقيقة 73 وخوسيلو بالدقيقة 92.