أظهر حالة من اللامبالاة.. أول تعليق من “#بايدن” على الانتخابات الرئاسية التركية

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي يتنافس فيها كلا من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال بايدن: "فليفز من يفوز"، لافتا إلى أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة لمتابعتها والاهتمام بها.

وأسفرت نتائج الفرز للانتخابات الرئاسية في تركيا والتي تشهد منافسة قوية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كليتشدار أوغلو عن تقدم "أردوغان" بـ. 4.35% فقط بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات

وحصل الرئيس التركي على 35 .49% من أصوات الناخبين مقابل 45% لمنافسه كليتشدار أوغلو بعد فرز أكثر من 98 % من الأصوات وفقًا لبيانات وكالة الأناضول.

وتتجه تركيا إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو بعد فرز أغلب بطاقات الاقتراع وعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة.