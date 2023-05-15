تراجع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُسجل 73 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الجلسة الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 73.51 دولار للبرميل.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 69.42 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وفي الأسبوع الماضي، انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة تراجع متصلة على أساس أسبوعي منذ سبتمبر 2022، بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بسبب وجود "احتمال كبير" لتخلف تاريخي عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو.