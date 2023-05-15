“#حميدتي” ينفي مقتله في تسجيل صوتي.. ويوجه أمراً مهماً لقوات #الدعم_السريع

نفى قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما تردد بشأن مقتله في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه في "تويتر".

وأكد أنه يتجول في مناطق العاصمة السودانية الخرطوم، كما دعا قائد قوات الدعم السريع أفراد قواته إلى محاربة من أسماهم اللصوص، ومساعدة الشعب السوداني وتلبية احتياجاته.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر الأحد، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا.

ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.