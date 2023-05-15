تنبيه من “#الأرصاد” لسكان 3 مناطق : #أمطار رعدية ورياح نشطة حتى هذا الموعد  

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها لسكان 3 مناطق بشأن هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة.

جازان

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الريث، والحرث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـثامنة مساءً.

نجران

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، والحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الباحة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.