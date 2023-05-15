مرتدياً #البشت.. العامل البنغالي الذي أقامت أسرة سعودية حفل زفاف له: «قلبي سعودي» (فيديو)

أعرب الشاب البنغالي «جهير» عن سعادته الشديدة بحفل الزفاف الذي أقامته له الأسرة السعودية التي يعمل لديها، مشيراً إلى أن هذه الأسرة وفرت له كل ما احتاجه من أجل الزواج.

وعبر «جهير» خلال استضافته في برنامج «صباح العربية» على قناة «العربية»، عن حبه الكبير للمملكة العربية السعودية، قائلاً: «أحب المملكة جداً».

وأفاد بأن رب الأسرة التي يعمل معها «أبو طلال»، أصر على أن يقيم حفل زفاف له في المملكة وليس بنغلاديش، مقدماً له الشكر على ذلك.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد تداولوا، مساء أمس الأول السبت، مقطع فيديو يظهر تنظيم أسرة حفل زفاف لعامل يحمل الجنسية البنغلاديشية اسمه «جهير».

وأرفق متداولو الفيديو تعليقا حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعاً».

وفي الفيديو يظهر موكب سيارات يرحب بالعامل الذي ارتدى الزي السعودي، وأوصلوه إلى مسكن الزوجية.