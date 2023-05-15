أسس خلية إرهابية وأوى تكفيريين.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في #القصيم #عاجل

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة القصيم.

وأوضحت «الداخلية» في البيان أن المدعو ياسر بن محمد الأسمري (سعودي الجنسية)، أقدم على تأسيس خلية إرهابية تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل المملكة والاعتداء على رجال الأمن، وتواصل مع تنظيمات إرهابية في مناطق الصراع لتقديم الدعم لخليته، معتنقاً المنهج التكفيري ومبايعاً زعيم أحد التنظيمات الإرهابية، إلى جانب إيوائه عدداً من ذوي الفكر الإرهابي، وتجنيدهم وتدريبهم على صنع المتفجرات وتكليفهم بتحديد بعض المواقع لاستهدافها، وسعيه لشراء كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة وإخفائها، واستيلائه على مواد كيميائية لاستخدامها في أهداف الخلية، وتصنيعه وجمعه مواد متفجرة وحيازتها واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويله الإرهاب وجرائمه، وحيازته لسلاح مسدس وذخيرة، ومشاركته في الأعمال القتالية في مناطق الصراع، ومساعدة آخرين للخروج إلى تلك المناطق.

وأضافت أنه بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الاثنين بتاريخ 25 / 10 / 1444 هـ الموافق 15 / 5 / 2023 م، في منطقة القصيم، وفق البيان.

وشددت وزارة الداخلية أنها «تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».