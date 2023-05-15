عبر منصة #شهم.. فتح باب التسجيل في #الحج لمستفيدي «صندوق الشهداء والمصابين»

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، اليوم، فتح التسجيل ضمن حملة أداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وذلك عبر منصة «شهم» الإلكترونية، التي تُعنى بتقديم الخدمات للمستفيدين.

ويشترط للتسجيل في الحملة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولم يسبق له الحج، ويكون لائقاً طبيّاً ولدية القدرة على أداء مناسك الحج صحياً وجسدياً، وأن تنطبق عليه شروط وزارة الحج.

وكشف الصندوق أن الأولوية للتسجيل المبكر، مفيداً بأن إطلاق حملة أداء فريضة الحج يأتي ضمن أعماله للاهتمام بأسر وذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتمكين وتوفير سبل الراحة من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويسعى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية في تمكين أسر وذوي المستفيدين والعملاء، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، لتوفير جودة حياة لأسر وذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.