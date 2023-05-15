جازان.. إنتاج 118 طنًا من المانجو والفواكه الاستوائية سنويًا

تقدمت منطقة جازان في تطوير زراعة المانجو والفواكة الاستوائية، والتوسع في إنتاجها بزيادة أعداد المُزارعين، وأعداد المَزارع والأشجار وزيادة كميات الإنتاج.

وحققت المنطقة أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تحسين القطاع الريفي الزراعي، والإسهام في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين نمط الحياة، وتحقيق الأمن الغذائي، ومن ذلك دعم مزارعي المانجو والفاكهة بالمنطقة.

وبلغ عدد المزارعين في المنطقة 20.321 مزارعاً، فيما وصل عدد الأشجار المثمرة من المانجو والفواكة الاستوائية 3.325.920 شجرة مثمرة، في حين بلغ إجمالي متوسط إنتاجها 118.311 طناً، وقفز إنتاج المانجو بالمنطقة من 18,000 طن سنويًا من المانجو في شهر مايو 2005م مع انطلاق النسخة الأولى من مهرجان المانجو السنوي، حين كانت المنطقة تضم آنذاك 250,000 شجرة فقط تُنتج 30 صنفاً.

ووصل عدد مزارع المانجو في العام الحالي 2023م إلى أكثر من 19.109 مزارِع تضم أكثر من 1,000,000 شجرة مانجو يزيد إنتاجها السنوي عن 65,000 طن تقريباً.

وبلغ عدد مزارعي التين 346 مزارعاً، وعدد الأشجار المثمرة 520.000 شجرة، فيما بلغ إجمالي متوسط الإنتاج 2.600 طن سنوياً، وعدد مزارعي الجوافة 160 مزارعاً، وعدد الأشجار المثمرة 6000 شجرة، ويبلغ اجمالي متوسط إنتاجها أكثر من 60 طناً، فيما بلغ عدد مزارعي البابايا في المنطقة 287 مزارعاً، وعدد الأشجار المثمرة 676.920 شجرة.

وبلغ اجمالي متوسط إنتاجها 33.846 طناً، فيما بلغ عدد مزارعي الموز 310 مزارعين، وعدد الأشجار المثمرة 1.119.000 شجرة، وبلغ إجمالي إنتاج المنطقة من الموز 16.785 طناً، وبلغ عدد مزارعي فاكهة "القشطة" 109 مزارعين، وعدد الأشجار المثمرة منها 4000 شجرة، وبلغ متوسط إنتاجها 20 طناً.