إطلاق تطبيق «#أحمي_بيئتي» للإبلاغ عن المخالفات

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبد الرحمن الفضلي، اليوم، تطبيق "أحمي بيئتي"، المعني باستقبال البلاغات الخاصة بالمخالفات البيئية.

وقال وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها: إن المجتمع يعد شريكًا أساسيًا في الحفاظ على البيئة وتنميتها، مثمنًا دور الفرد في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يحفز التطبيق أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة من خلال تمكينهم من رصد المخالفات البيئية، ويسهل عليهم سرعة التبليغ عنها ورفعها من خلال التطبيق.

وأشار إلى أن البلاغات التي يستقبلها التطبيق تنحصر في عدة نطاقات متخصصة، تتمثل في مخالفات الغطاء النباتي، الالتزام البيئي، الحياة الفطرية، النفايات، والأرصاد؛ حيث يُعنى التطبيق بجمع وتوثيق وإدارة البلاغات من خلال مركز البيانات الموحدّ؛ وذلك بهدف تحقيق مستوى أعلى من الحوكمة البيئية وتتبع البلاغات المسجلة بدقة واحترافية عالية.

وبيّن أن تجاوب التطبيق مع البلاغات يستغرق 180 ثانية لإيصالها للجهة المختصة؛ مشيرًا إلى عمل الوزارة على رفع كفاءة استقبال البلاغات من خلال جاهزية مسار الطلب لجميع المراكز البيئية، وتوجيهها للعمل مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي وفقًا للجدول الزمني.

وأوضح خطوات رفع البلاغ عن المخالفات البيئية؛ بدءًا من اختيار المنطقة على الخريطة، ثم تحديد موقع البلاغ، وتصنيف البلاغ ووصفه مع إرفاق الصور، وانتهاءً برفع البلاغ وإرساله ليقوم فريق الدعم والمساندة بإحالته إلى الجهة المعنية لمتابعته ومعالجته.