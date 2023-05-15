«#الموارد_البشرية» تحدد شروط خدمات «#أجير» في #موسم_الحج

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إن خدمة "أجير" تتيح للمنشآت العاملة في موسم الحج، إمكانية إصدار تصاريح عمل للعاملين لديها في المشاعر المقدسة، وتمكين السعوديين والوافدين من العمل بشكل مؤقت؛ لتغطية احتياج المنشآت في موسم الحج.

وأوضحت أن المنشآت المصرح لها إصدار الخدمة، تشمل منشآت حجاج الداخل، والمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف المؤيدة من قبل الجهات المعنية، إضافةً إلى منشآت سوق العمل الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشارت إلى الشروط الخاصة بالأفراد، وأنه بالنسبة للسعوديين، ألا يقل عمر الباحث عن عمل عن عمر 18 سنة، أما المقيمين، فأكدت ضرورة أن يكون المقيم على رأس العمل لدى إحدى منشآت سوق العمل، إضافةً إلى موافقة صاحب العمل الأساسي.