«من الوصول إلى الحصول».. خدمات إنسانية في #المسجد_الحرام

توفر وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حُزَمًا من الخدمات الإنسانية، لتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بالمسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي: إن الخدمات تتضمن خدمة دفع العربات المجانية التطوعية في المطاف والمسعى لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والإرشاد والتوجيه المكاني للمواقع والمرافق داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع المظلات الشمسية لحماية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أشعة الشمس أثناء تأدية العمرة، وإثراء تجربة ضيف الرحمن ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول ".

وذكر أن وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية تسعى وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 لتوفير كامل الخدمات والتسهيلات اللازمة وتوفير قولفات مخصصة لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتفعيل مبادرة الإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في داخل المسجد الحرام وساحاته، وتقديم خدمة الضيافة والإفطار، وتوفير الفرق الطبية للاطمئنان على صحة وسلامة القاصدين لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وساحاته، وتلبية احتياجات القاصدين وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية مناسكهم.