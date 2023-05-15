أول تعليق رسمي من رئيس #برشلونة على ضم #ميسي

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن آخر تطورات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وقال ‏لابورتا، في تصريحات لإحدى الصحف الإسبانية: ميسي في باريس وحظى ببعض المواقف غير السارة مع الجماهير، لا أريد إزعاجه، ما سأفعله هو تحسين الفريق بكل الخطوط، مضيفا: تبادلنا الرسائل مؤخرًا، ميسي يحترم البارسا ولا أحد يشك بذلك، البارسا هو البارسا وهذا منزل ميسي.

وأضاف رئيس برشلونة: ‏ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وأي مدرب يريده في فريقه، ‏لقد تحدثت مع ميسي مع الوضع الذي حدث وأرسلنا رسائل لبعض هنالك علاقة جيدة بيننا.