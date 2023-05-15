مسام ينزع 896 لغمًا في #اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 896 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2023.

وأوضح أن منها 11 لغما مضادا للأفراد، و 156 لغما مضادا للدبابات ، و 728 ذخيرة غير منفجرة، و عبوة ناسفة واحدة. ونزع فريق "مسام" لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

ونزع المركز لغمين مضادين للأفراد و 4 ألغام مضادة للدبابات و 191 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 100 لغم مضاد للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و 3 ألغام مضادة للدبابات و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" لغمين مضادين للأفراد و13 لغما مضادا للدبابات و 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الحريقية، ونزع 10 ألغام مضادة للدبابات و 70 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و 4 ألغام مضادة للدبابات و 12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع.

كما نزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر، و نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و 22 لغمًا مضادًا للدبابات و 25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 2.029 لغما.

وأصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 398 ألفًا و 110 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.