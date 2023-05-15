وزيرة الرياضة الفرنسية تدعو لمعاقبة لاعبين عرب رفضوا دعم #المثليين

دعت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، إلى معاقبة لاعبين أفارقة وعرب رفضوا المشاركة في فعالية لمساندة المثليين.

وامتنع 5 من لاعبي فريق كرة القدم بناديي تولوز ونانت وغيرهما عن المشاركة في فعالية لدعم المثليين، ورفضوا ارتداء قمصان بألوان قوس قزح.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعبين الخمسة من دول إفريقية، وكان من بينهم المصري مصطفى محمد والمغربي زكرياء أبو خلال.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن وزيرة الرياضة قولها: "ما حدث يؤسفني جداً... نحن نعيش في بلد شجع دائماً على احترام حقوق الإنسان".

وأضافت: "في رأيي، يجب أن تجري الأندية حواراً مع لاعبيها"، معتبرة أنه"يجب اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء اللاعبين".