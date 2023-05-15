بينهم سيدتان.. الإطاحة بتجار ومروجي مخدرات في #الرياض والقصيم وجازان #عاجل

تواصل حملة مكافحة المخدرات المكبرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية (بالمرصاد)، جهودها، ونجحت اليوم في ضبط عدد من مروجي وتجار المخدرات.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وسلاح أبيض، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما ألقت القبض على 3 مقيمين بمنطقة الرياض لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

في السياق، ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.