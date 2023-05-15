وفاة الفنان #فهد_الحيان عن عمر ناهز 52 عاما #فهد_الحيان_في_ذمة_الله

توفي الفنان السعودي فهد الحيان، اليوم، عن عمر ناهز 52 عاما.

بدأ فهد الحيان العمل في المجال الفني عام 1994، حيث تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون ونجح في الاختبار.

وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية وشارك مع المخرج منذر النفوري، حتى طلب منه المشاركة في مسلسل طاش ما طاش وعرفه الجمهور من خلاله وقدم أدوار امثل شخصية هزار.

وفاة فهد الحيان

في 2006 افتتح شركة إنتاج ومنها أنتج مسلسل غشمشم وقام بدور البطولة المطلقة، وقدم 6 مواسم خمسة منه شاركته البطولة الفنانة هيا الشعيبي.

في يوم 28 ديسمبر 2014 أعلن الممثل السعودي فهد الحيان اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية، ولكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.