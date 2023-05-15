سعر الفائدة في مصر.. تقرير يتوقع قرار #البنك_المركزي_المصري يوم الخميس

سعر الفائدة في مصر، هذا ما يبحث عنه الآلاف في مصر انتظارا لاجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس، وفقا لرويترز.

سعر الفائدة في مصر

وجاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25% عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري. وتوقع 3 محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.