طريقة الاستفادة من خدمات العنوان الوطني عبر منصة #أبشر

كشفت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، الموافق 15 مايو الجاري، عن أحدث خدماتها المقدمة عبر منصتها الإلكترونية "أبشر".

وقالت وزارة الداخلية إنها وقعت بروتوكول تعاون مع البريد السعودي "سبل"، من أجل إتاحة خدمات العنوان الوطني لمستخدمي منصة "أبشر".

وأضافت الوزارة في بيان: "سوف يتمكن المستفيدون من تسجيل عناوينهم واستعراضها وتعديلها، وغيرها من الخدمات التابعة للعناوين الوطنية".

وأما عن طريقة الاستفادة من الخدمات الجديدة فيقوم المواطن بإتباع الخطوات التالية: