ملك #الأردن: النهضة #السعودية برعاية الأمير #محمد_بن_سلمان ملهمة للعرب

عبّر ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، عن سعادته بالنهضة غير المسبوقة في السعودية.

وقال في تصريحات صحفية، إن كل عربي يشعر بالفخر حين يعاين ما تشهده المملكة العربية السعودية منذ سنوات في ورشة إصلاح وتطوير يرعاها الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "لا مبالغة في القول إن النهضة السعودية الحالية تجربة ملهمة لدول المنطقة".

وأكد أن التطلع إلى تحديث الاقتصاد واستخدام التكنولوجيا وإشراك الشباب في ورشة التحديث والاهتمام بالثقافة والفنون والسياحة له مردود إيجابي على البلد المعني ومحيطه أيضاً.

وأعرب عن ثقته في نجاح القمة العربية المقررة بجدة.