بينها الملحقية العسكرية #السعودية.. خريطة اقتحام “الدعم السريع” للمقار الدبلوماسية في #السودان

في ظل الاشتباكات المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يتواصل الاعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية في السودان.

واتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع بالاعتداء على السفارات، وفي التقرير التالي نكشف عن خريطة اقتحام قوات الدعم السريع للمقار الدبلوماسية في السودان.

وقالت الخارجية السودانية في تصريحات اليوم، إن قوات الدعم السريع اقتحمت مقر الملحقية العسكرية السعودية والملحقية العسكرية الكويتية، ومقرات البعثات الدبلوماسية للأردن وجنوب السودان والصومال وأوغندا.

جدير بالذكر، أن المملكة الأردنية أعلنت عن اقتحام وتخريب السفارة الأردنية في الخرطوم، لكنها لم توجه الاتهام لأي من الطرفين المتصارعين سواء قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني.

وشدد الأردن في بيان على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.