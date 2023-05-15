أردوغان يعلن عن الفائز في انتخابات الرئاسة التركية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الفائز في انتخابات الرئاسة التركية التي أجريت يوم أمس الأحد الموافق 14 مايو 2023.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم الإثنين، إن حصول حزبه على الأغلبية البرلمانية دليل على ثقة الشعب التركي فيه، متابعا: "سنحصد المزيد من الأصوات في جولة الإعادة ونأمل أن نحقق نجاحا تاريخيا".

وأضاف أردوغان: "تحالفنا سيخرج منتصرا من انتخابات الإعادة في 28 مايو.

وعلق الرئيس التركي الحالي عن الذهاب إلى جولة انتخابات ثانية، قائلا: "نحترم إرادة الشعب التركي".

وأكد أردوغان أن الفائز في انتخابات 14 مايو الجاري هو ديمقراطية تركيا و85 مليون شخص فيها، قائلا: "نحترم إرادة الشعب التي تجلت في صناديق الاقتراع".