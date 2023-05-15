ما هي آخر تطورات مشروع ربط دول مجلس التعاون بالسكك الحديدية؟

كشف جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن آخر تطورات مشروع ربط دول مجلس التعاون بالسكك الحديدية.

وشدد على أن الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية.

وأشار إلى وجود نتائج ملموسة على أرض الواقع في تنفيذ مشروع السكة الحديد لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن بعض الدول انتهت من بناء أجزاء من المشروع داخل أراضيها.

وقال في تصريحات اليوم: "أبارك لدولة الإمارات على الانتهاء من تشييد مسار السكة الحديد حتى الحدود مع السعودية التي انتهت من تشييد أجزاء من المسار داخل أراضيها".

وأكد أن الربط يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، خلال الفترة 15 - 16 مايو الجاري في أبو ظبي.