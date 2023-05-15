غيابات قوية تضرب #الاتحاد قبل مباراة #الهلال #الاتحاد_الهلال

شهدت بعثة فريق الاتحاد التي غادرت الى العاصمة الرياض لمواجهة فريق الهلال غياب لاعب خط الوسط المصري طارق حامد والذي تعرض لاصابة موخراً في تدريبات الفريق، و لا يزال يواصل علاجه في عيادة النادي .. بالاضافة الى سويلم المنهالي و مهند شنقيطي الذين يواصلون العلاج

ويعمل مدرب الفريق نونو سانتو على تجهيز المحترف هيلدر كوستا الذي كان يستبعده من قائمة الاجانب الثمانية ليحل محل حامد في هذا المباراة

من جهة اخرى شهدت بعثة الفريق مغادرة الظهير الايسر احمد بامسعود والذي شارك في اخر تمرين للفريق وبات قرار مشاركته بيد المدرب