سعيد السريحة: بعض مروجي المخدرات يستخدم أقاربه لتسجيل الأموال بأسمائهم

أكد الدكتور سعيد السريحة مدير إدارة الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أن بعض مروجي المخدرات يستخدم أقاربه لتسجيل الأموال بأسمائهم.

وقال السريحة في مقابلة مع برنامج "الشارع السعودي" المذاع على قناة "السعودية" إن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تم تشكيلها قبل 30 عامًا، مؤكدا أن وهناك عصابات منظمة تروج للمخدرات داخل المجتمعات.

وتابع أن مكافحة المخدرات تعمل على "تفكيك عصابات المخدرات بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الدولية، وتقوم بمصادرة الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات خاصة للأقارب".

وأضاف سعيد السريحة، أن الشبو هو أكثر المخدرات خطورة, وعلينا أن نعي خطورة المخدرات على الصحة العقلية، لافتا إلى أن 60% من الذين يتعاطون المخدرات أعمارهم أقل من 19 سنة.

ومن جهته قال الرائد مروان الحازمي المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات: "نثمن جهود المواطنين والمقيمين في المساعدة على القبض على المروجين والمتعاطين، وجميع البلاغات التي نتلقاها تعالج بسرية تامة".

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع وزارة التعليم للتحذير والوقاية من المخدرات.