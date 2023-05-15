الاتحاد_الآسيوي لكرة القدم يمنح للأندية السعودية الحد الأعلى من المقاعد في بطولاته .. #عاجل #السعودية

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقاعد الأندية السعودية في مسابقاته الآسيوية بعد تطويرها للموسم الرياضي 2024-2025 بواقع 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة ومقعد مباشر في البطولة الآسيوية الأخرى للأندية ذات التصنيف الثاني.

وحصلت الأندية السعودية على أعلى عدد مقاعد محدد من الاتحاد الآسيوي متساوية مع اليابان من الشرق والحاصلة على نفس العدد من المقاعد.