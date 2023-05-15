شكاوي من توقف #طابعات_HP عن العمل بعد التحديث الجديد

اشتكى عدد كبير من مستخدمي طابعات HP من توقف الطابعات عن العمل عن بعد عقب إجراء التحديث الجديد.

وقال مالكو ومستخدمو "طابعات HP"، إن الطابعات توقفت عن العمل إثر تحديث نظام جديد وصل إليهم قبل أيام دون إنذار، إذ أطلقت الشركة تحديث للطابعات تقوم بعده الطابعة بالتوقف عن العمل حال استخدام حبر غير أصلي".

وكشف التحديث الجديد أن الطابعات لا تقبل أي خبر غير منتج بواسطة شركة HP، وحظر استخدام الحبر من الشركات المنافسة أو المستقلة، وبات ضروريا شراء "حبر HP" لكي تعود الطابعة إلى العمل مجدد.

وتقوم شركات الطابعات ببيع المنتجات بأقل من تكلفتها من أجل تحقيق الربح من بيع خراطيش الحبر.