ضبط 6 أشخاص بتهمة تهريب مخدرات في #جازان و #القصيم

نفذت أجهزة الأمن العام حملة لملاحقة مروجي المواد المخدرة وتمكنت من القبض على 6 أشخاص بتهمة تهريب مخدرات في منطقتي جازان والقصيم.

ففي منطقة جازان تمكنت دوريات الأمن من ضبط 3 هنود بتهمة ترويج 443 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم.

وفي منطقة القصيم، ألقى مركز شرطة دخنة القبض على 3 مواطنين لاتخاذهم منزلًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وضبط بحوزة المتهمين سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.