حادث مروع يُسفر عن مقتل وإصابة 14 شخصاً.. سائق شاحنة يصطدم بعدة مركبات لموكب زفاف في #الأردن (#فيديو)

شهدت مدينة العقبة الواقعة في جنوب الأردن مساء أمس الإثنين حادث مروع، عندما اصطدم سائق شاحنة بعدة مركبات في أحد الأنفاق، أثناء موكب زفاف.

وأسفر الحادث الأليم عن وفاة مواطن أردني، وإصابة 13 شخصاً بكسور ورضوض وإصابات بالغة، إلا أن أصعب الفيديوهات التي تم تداولها فيديو رصدته كاميرا المراقبة الموجودة داخل الشاحنة التي اصطدمت بمجموعة من المركبات التي يشارك من فيها بمناسبة فرح.

وقد عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري. وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.