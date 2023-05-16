انخفاض طفيف في أسعار #الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 212 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.68 ريال، 56.71 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.30 ريال، 48.61 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.06 ريال، 64.82 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.81 ريال، 59.41 دولار.

الذهب على مستوى العالم

وارتفعت أسعار الذهب اليوم، حيث صعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2013.79 دولاراً للأوقية ( الأونصة) بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2018.20 دولارًا للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.44 دولارًا للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1518.06 دولاراً للأوقية.