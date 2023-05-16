توضيح من “#حساب_المواطن” بشأن الحد الأقصى للسن عند تسجيل “تابع” بالبرنامج #عاجل

كشف برنامج" حساب المواطن" عن الحد الأقصى للسن عند تسجيل "تابع" بالبرنامج للحصول على الدعم.

وأكد "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، إنه لا يشترط حدًا أقصى للسن ، حيث جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين بقول إنه يبلغ من العمر 29 عامًا، فهل يقبل النظام إضافته كتابع؟ وما حجم الدعم الذي سيحصل عليه؟

وأضاف البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" على "تويتر"، أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيس (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.