الجيش_الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا خلال توغله بعدة مدن وبلدات في #الضفة_الغربية

توغلت قوات تابعة للجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية ، صباح اليوم الثلاثاء الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً، خلال اقتحامها عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية، رافقها عمليات مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين، وتخريب لمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين في القدس المحتلة، وخمسة آخرين خلال عملية اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، تخللها إطلاق نار، مما أسفر عن إصابة فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق، كما اعتقلت ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحام بيت لحم وقرى في مدينة رام الله.