«#الطاقة_الدولية» عن تراجع أسعار #النفط: تناقض مع توازنات السوق

أكدت وكالة الطاقة الدولية، لتشاؤم الحالي في سوق النفط، يقف في تناقض صارخ مع توازنات السوق الأكثر إحكامًا، والمتوقعة في النصف الثاني من العام، وأنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض بنحو مليوني برميل يوميًا.

وأوضح في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، أن تراجع أسعار النفط لأسابيع بسبب مخاوف من ركود محتمل، يتعارض مع توقعات بشح الإمدادات وارتفاع الطلب في وقت لاحق من العام.

ورفعت "الطاقة الدولية" توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 102 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن تعافي الصين بعد الغاء قيود جائحة كوفيد-19 تجاوز التوقعات مع وصول الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميا في مارس الماضي.