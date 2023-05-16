برقوق وخوخ ومشمش.. بدء جني محصول مليون شجرة #لوزيات في #تبوك

بدأ المزارعون في منطقة تبوك جني محصول أكثر من مليون شجرة في منطقة تبوك من «اللوزيات» المتمثلة في: «النكتارين والبرقوق والخوخ والمشمش».

وتعد تبوك موطناً مثالياً وأرضاً خصبة لزراعة مختلف أنواع الفواكه والخضروات، نظراً لتميز مناخها وطبيعتها الجغرافية المناسبة للزراعة، ما جعل المنطقة تغطي بإنتاجها الوفير من مختلف المنتوجات الزراعية في كل موسم جزءًا كبيرًا من حاجة السوق، سواءً في المنطقة أو في بقية مناطق المملكة.

وذكر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تبوك أن القطاع الزراعي في المنطقة يحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة، عبر تشجيع المزارعين على اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الري والتسميد الفعالة، وبناء قدرات المزارعين من خلال منصات الإرشاد الإلكترونية التي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتحسين المنتجات الزراعية.

وتحتضن تبوك - وفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة- 14500مزرعة، و1,580,575 شجرة عنب، و 834,358 نخلة.

ويقع محصول القمح على مساحة 15,000 هكتار، والأعلاف الخضراء على مساحة 27,200 هكتار.

ويصل عدد أشجار الزيتون إلى1,300,000 شجرة، والرمان 80,000 شجرة، والمانجو 58,000 شجرة، علاوة على 90,000 شجرة حمضيات، و1,485,400 شجرة لوزيات، بجانب 9850 بيتاً محمياً.

بينما تصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى 50,000 هكتار.