الأول في العالم.. مستشفى #صحة الافتراضي يحصل على الاعتماد الكندي

حصل مستشفى «صحة» الافتراضي على الاعتماد الكندي «الفئة الماسية»، كأول مستشفى افتراضي في العالم يحصل على هذا الاعتماد.

وذكرت وزارة الصحة أن مستشفى «صحة» الافتراضي حقق أعلى درجات الاعتماد الدولي، نظير تميزه في تطبيق معايير السلامة وجودة الرعاية للخدمات الصحية الافتراضية المقدمة من خلال استخدام وابتكار التقنيات الحديثة، والإسهام في نقل المعلومة، وتعزيز الخبرة لتحقيق التنمية والاستدامة في القطاع الصحي.

وأضافت أن المستشفى يُعد الأول على مستوى الشرق الأوسط والأكبر على مستوى العالم، ويعمل على تسهيل الوصول للخدمات التخصصية، ورفع مستوى العدالة الصحية، وتحسين تجربة المريض ومرافقيه.

ويقدم المستشفى الافتراضي خدمات الرعاية الصحية الافتراضية في عدة تخصصات دقيقة ونادرة للمرضى، وذلك عن بُعد في جميع مناطق المملكة، لتسهيل وصول الخدمات الطبية للمستفيدين في أماكنهم دون الحاجة لانتقالهم إلى مستشفيات في مناطق أخرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المملكة، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي و«رؤية المملكة 2030».